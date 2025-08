NÜRNBERG. (785) In den frühen Dienstagmorgenstunden (05.08.2025) raubte ein Unbekannter eine Goldkette im Nürnberger Stadtteil Johannis. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Ein 23-jähriger Mann war kurz nach 01:00 Uhr zu Fuß am Neutorgraben in Richtung Johannisstraße unterwegs. Auf Höhe des Neutorgrabens 5 sprach ihn unvermittelt ein unbekannter Mann an und forderte die Herausgabe der Goldkette. Als der 23-Jährige dies verweigerte, kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Unbekannte mit einem Gegenstand auf den 23-Jährigen einschlug und die Goldkette sowie eine Armbanduhr entriss. Dann flüchtete der Unbekannte zu Fuß.

Der durch den Angriff leicht verletzte 23-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Dieser wird wie folgt beschrieben:

20 – 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, 70 kg – 90 kg schwer, dunkle Hautfarbe, das Gesicht war bis zur Nase mit einer Sturmhaube maskiert. Der Mann trug einen grau-beigen Trainingsanzug mit Kapuze.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl