MITTERTEICH/EGER. Ein älterer Mann wurde bei der Rückfahrt von Tschechien von Unbekannten angehalten und körperlich angegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Am Donnerstagabend, den 31. Juli, war ein älterer Mann aus dem Landkreis Tirschenreuth zum Tanken nach Tschechien gefahren. Auf dem Heimweg soll er von drei bislang unbekannten Frauen in Tschechien angehalten und nach Angaben des Mannes auf die Rücksitzbank seines silbernen Toyota Yaris gezwungen worden sein. Nach kurzer Fahrt stieg er mit den Personen an einer ihm unbekannten Örtlichkeit aus, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Im Zuge des Handgemenges wurde der Mann verletzt, konnte jedoch die Fahrt nach Deutschland selbstständig fortsetzen und er fiel am Parkplatz eines Schnellrestaurants in Mitterteich Passanten auf, sodass die Polizei hinzugezogen werden konnte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstagabend, insbesondere im Bereich zwischen der deutsch-tschechischen Grenze und dem McDonald`s Schnellrestaurant in Mitterteich, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben können, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion unter 0961/401-2222 in Verbindung zu setzen.