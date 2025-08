1217. Raubdelikt – Oberhaching

Am Freitag, 01.08.2025, gegen 14:30 Uhr, verließ ein 20-jähriger Kunde mit Wohnsitz im Landkreis München einen Supermarkt. Hier trat ein bislang unbekannter Täter unmittelbar an ihn heran und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend nahm der unbekannte Täter die Einkaufstüten des 20-Jährigen an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der 20-Jährige lief daraufhin in eine nahegelegene Bäckereifiliale, von wo aus der Polizeinotruf 110 verständigt wurde.

Der 20-Jährige wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, zentralasiatisches Erscheinungsbild

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hubertusstraße, Tisinstraße, Bahnhofstraße und Karlstraße (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1218. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Rollerdiebstahl – Großhadern

Am Sonntag, 03.08.2025, gegen 17:30 Uhr, konnte ein Passant beobachten, wie zwei Männer sich an einem Motorroller zu schaffen machten und etwas entnahmen. Der Passant informierte daraufhin umgehend den Polizeinotruf 110.

Bei Eintreffen der Polizeistreife konnten beide Tatverdächtigen weniger Meter vom Motorroller entfernt festgestellt und festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die beiden Tatverdächtigen, ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 16-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, den Roller zunächst im Bereich der Terofalstraße entwendet, um anschließend die Batterie auszubauen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen Sachbeschädigung und schwerem Diebstahl angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der Motorroller konnte vor Ort dem rechtmäßigen Halter übergeben werden.

Die weiteren Ermittlungen in den Fall führt das Kommissariat 54.

1219. Größerer Polizeieinsatz – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 02.08.2025, gegen 17:00 Uhr, informierte ein Mitarbeiter eines Krankenhauses den Polizeinotruf wegen eines Patienten, der zwei Pfleger mit einem Messer bedroht haben soll.

Aufgrund dessen wurden mehrere Streifen zum Einsatzort entsandt. Der tatverdächtige Patient konnte in seinem Zimmer angetroffen werden. Ein Messer wurde nicht aufgefunden.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen über 80-jährigen Patienten mit einer bekannten neurologischen Erkrankung. Die Pfleger konnten ihm das Messer selbst abnehmen. Dabei erlitt einer von ihnen eine leichte Verletzung im Handbereich.

Gegen den Patienten wurde Anzeige wegen versuchter gefährlicher sowie vollendeter Körperverletzung erstattet. Zur weiteren medizinischen Versorgung und Betreuung wurde er auf die Intensivstation verlegt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 24.

1220. Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude – Gräfelfing

Im Zeitraum von Samstag, 02.08.2025, gegen 09:00 Uhr, bis Sonntag, 03.08.2025, gegen 16:00 Uhr, wurde in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Gräfelfing eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise auf die Dachterrasse und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Dort wurden die Räumlichkeiten nach Stehlgut durchsucht.

Im Gebäude wurde sich Zutritt zu drei weiteren Büroräumlichkeiten von Gewerbeeinheiten verschafft. Diese wurden ebenfalls durchsucht.

Insgesamt wurden Bargeld und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet.

Der oder die unbekannten Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 5.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lohenstraße, Pasinger Straße und Lochhamer Schlag (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 5, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1221. Wohnungsbrand – Taufkirchen

Am Sonntag, 03.08.2025, gegen 02:00 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner der Wohnung, ein Ehepaar, beide über 80 Jahre alt, bemerkten in der Nacht das Feuer und versuchten, dieses zu löschen. Ein auf den Brand aufmerksam gewordener Nachbar verständigte die Feuerwehr. Das Ehepaar ließ schließlich von den Löschversuchen ab und verließ unverletzt die Wohnung. Die eintreffende Feuerwehr löschte den Brand.

Auch weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, u.a. zur Brandursache, übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

In diesem Zusammenhang weist die Münchner Polizei darauf hin, dass Rauchmelder in Wohnungen sehr wichtig sind. Diese können Leben retten. Sie kosten nur wenige Euro und bieten einen effektiven Schutz, da sie bei beginnenden Wohnungsbränden mit einem akustischen Alarmsignal schnell auf giftige Rauchgase hinweisen. Die meisten Toten bei Bränden sterben nicht durch die unmittelbare Wirkung des Feuers, sondern an einer Rauchgasintoxikation. Diese Todesursache kann mit Rauchmeldern meist vermieden werden.