GAIMERSHEIM, LKR EICHSTÄTT. Am Freitag, den 25.07.2025, erbeuteten bis dahin unbekannte Täter durch die Masche „Falsche Polizeibeamte“ Goldmünzen im Wert von 5.000 Euro. Zwei Tatverdächtige konnten inzwischen festgenommen werden.

Eine angebliche Polizeibeamtin kontaktierte am Freitagnachmittag telefonisch einen 82-jährigen Gaimersheimer. Sie gab vor, durch die Aussage eines Bandenmitglieds davon Kenntnis erlangt zu haben, dass der Rentner Goldmünzen bei sich zuhause verwahren würde. Nachdem der Mann dies bestätigte, wurde das Gespräch an den vermeintlichen Chef der Kriminalpolizei weitergegeben. Dieser erklärte, ein Beamter würde in Kürze vorbeikommen und die besagten Goldmünzen begutachten.

Nachdem der 82-Jährige in der Folge dem angeblichen Polizisten die Wertgegenstände gezeigt hatte, wurde seine Frau misstrauisch und rief bei der Polizeiinspektion Ingolstadt an. Der Täter bemerkte dies offensichtlich und entfernte sich mit den Münzen, angeblich um diese zur fotografieren.

Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass sich die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei auf einen Pkw konzentrierten, der zur Tatzeit in der Nähe der Wohnadresse des geschädigten Ehepaares parkte.

Dabei handelte es sich um ein Mietfahrzeug, bei dessen Rückgabe am 28.07.2025 ein 41-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden konnte. Der Mann ist türkischer Staatsangehöriger und hat seinen Wohnsitz in Bielefeld. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich gegen ihn der Verdacht, dass er auch an einem Fall mit Abholung der Beute in Nürnberg beteiligt war. Hier belief sich der Schaden auf über 100.000 Euro.

Ein zweiter Tatverdächtiger wurde im Laufe des vergangenen Donnerstages (31.07.2025) festgenommen. Es handelt sich um einen 17-jährigen Deutschen, der ebenfalls in Bielefeld wohnhaft ist.

Gegen beide Festgenommenen wurde Haftbefehl erlassen.