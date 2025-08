ANSBACH. (782) Am Sonntagnachmittag (03.08.2025) geriet aus noch nicht geklärter Ursache die Fassade eines Wohnhauses in Ansbach in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden.



Gegen 16:00 Uhr meldeten Anwohner der Naumannstraße, dass die mit Efeu bewachsene Fassade eines Wohnhauses in der Naumannstraße in Brand geriet. Den alarmierten Einsatzkräften der Ansbacher Feuerwehr gelang es rasch das Feuer zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf wesentliche Gebäudeteile zu verhindern.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war vor dem Anwesen eine alte Badewanne mit Müll gelagert. Ob dies in Zusammenhang mit dem Brandgeschehen zu bringen ist, wird derzeit geprüft.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.



Erstellt durch: Michael Petzold