NÜRNBERG. (781) Am Sonntagabend (03.08.2025) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Tullnau auf einem Parkplatz ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde hierbei verletzt, die Verkehrspolizei bittet Zeugen, sich zu melden.



Ein 28-jähriger Fußgänger gibt an, gegen 20:55 Uhr auf dem Parkplatz des „Norikus“ (Norikerstraße am Wöhrder See) unterwegs gewesen zu sein. Zu dieser Zeit hätte der Fahrer eines Mercedes (21) auf dem Parkplatz gedriftet (übersteuern im Kurvenbereich, sodass das Heck ausbricht). Hierbei hätte er den Fußgänger am Bein touchiert, sodass dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der Pkw-Fahrer hätte dies bemerkt, sich aber nicht weiter um den Fußgänger gekümmert.

Auf Grund der gegensätzlichen Aussagen der beiden Unfallbeteiligten bittet die Verkehrspolizei um Zeugenhinweise. Zum Zeitpunkt des Unfalls hätten sich zahlreiche Personen auf bzw. im Umfeld des Parkplatzes aufgehalten. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel