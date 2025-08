KIRCHENPINGARTEN, LKR. BAYREUTH. In den frühen Morgenstunden brach in einer Biogasanlage im Gemeindeteil Schmetterslohe ein Feuer aus.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.40 Uhr, bemerkte der Betreiber der Biogasanlage den Brand in einer Scheune und alarmierte über die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach Feuerwehr und Polizei. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es rasch die Flammen zu löschen, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur derzeit unklaren Brandursache übernommen.