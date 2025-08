BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Ein bislang unbekannter, bewaffneter Täter hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 3. August 2025, eine Angestellte einer Bar mit einer Waffe bedroht und dabei Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Angestellte und zwei Gäste des Bistros blieben glücklicherweise unverletzt. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen zu diesem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (3. August 2025), gegen kurz vor 1.00 Uhr, hatte ein bislang unbekannter, maskierter Täter eine Bar in der Poststraße in Bad Reichenhall betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe von der dortigen Angestellten Bargeld gefordert. Nachdem sich im Tresenbereich jedoch kein Geld befand, flüchtete der Täter kurz darauf ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellte und zwei Gäste des Bistros trug im Zuge des Überfalls glücklicherweise keine Verletzungen davon.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 170-180 cm groß, sprach englisch, trug eine graue Jacke, eine dunkle Hose mit hellen, seitlich aufgenähten Hosentaschen, eine schwarze Sturmhaube, sowie schwarze Sneaker mit weißer Sohle und weißen Streifen (augenscheinlich vermutlich der Marke Vans).



Der Täter war mit einem silbernen Revolver mit schwarzem Griff bewaffnet.

Unmittelbar nach Verständigung der Polizei wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bad Reichenhall und umliegender Dienststellen der Landespolizei Bayern und Österreich sowie der Bundespolizei beteiligten. Auch ein Polizeihubschrauber war dabei im Einsatz. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang jedoch ohne Erfolg.

Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die ersten Ermittlungen vor Ort.

Hierbei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (3. August 2025), gegen kurz vor 1.00 Uhr, im Bereich der Poststraße in Bad Reichenhall verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben?

Wer hat im Vorfeld im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.