FÜRTH. (780) In einem Hotel in Fürth nahmen Polizeistreifen am Samstag (02.08.2025) einen 27-jährigen Mann fest. Dieser hatte zuvor versucht, seinen Hund auf die Beamten zu hetzen.

Der 27-jährige war um kurz nach 22:30 Uhr mit einem Rottweiler in die Lobby des Hotels in der Rosenstraße gekommen. Da der Mann unter anderem lautstarke Selbstgespräche führte und sich weigerte, das Hotel zu verlassen, verständigte das Personal die Polizei.

Gegenüber den eintreffenden Polizeistreifen verhielt sich der Mann ebenfalls unkooperativ. Zudem forderte er seinen Hund wiederholt lautstark auf, die anwesenden Beamten zu beißen. Als der 27-Jährige seinen Hund vor dem Hotel an einen Pfahl band, nutzten die Polizisten die Gelegenheit, um den Mann festzunehmen und legten ihm aufgrund seiner starken Gegenwehr Handfesseln an. Ein Diensthundeführer sicherte unterdessen den Rottweiler.

In der Dienststelle ließen die Polizeibeamten bei dem mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann eine Blutentnahme durchführen. Weil er sich auch gegen diese Maßnahme massiv zur Wehr setzte und sich auch im Anschluss nicht mehr beruhigte, veranlassten die Beamten schließlich die Unterbringung in einer Fachklinik. Den Hund des Festgenommenen brachten sie in ein Tierheim. Gegen den 27-Jährigen wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt.

