NÜRNBERG. (778) Polizeibeamte der Inspektion Nürnberg-Mitte nahmen am Samstag (02.08.2025) einen 49-jährigen Mann im Stadtteil Gostenhof fest. Der Rollstuhlfahrer wurde per Haftbefehl gesucht, widersetzte sich jedoch der Festnahme.

Die Polizeistreife war um kurz nach 20.30 Uhr zu einer Spielhalle in der Gostenhofer Hauptstraße gerufen worden. Dort hatte ein 49-jähriger Mann zuvor mehrere Gäste beleidigt. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein wegen einer verkehrsrechtlichen Angelegenheit ein Haftbefehl bestand. Da der 49-Jährige im Rollstuhl sitzt, sollte dieser mit einem Bus zur Dienststelle befördert werden. Gegen die beabsichtigte Festnahme setzte sich der Rollstuhlfahrer jedoch zur Wehr. Er verletzte einen 26-jährigen Polizeibeamten leicht, als er unter anderem versuchte, dem Beamten in die Hand zu beißen und nach der Dienstwaffe eines anderen Beamten griff. Zur Sicherheit fixierten die Polizisten den Festgenommenen für die anschließende Fahrt zur Dienststelle mittels Handfessel an seinen Rollstuhl.

Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über einem Promille, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme bei dem 49-Jährigen durchführen ließen. Unabhängig von der Vollstreckung des Haftbefehls erwartet den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Erstellt durch: Michael Konrad