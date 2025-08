NÜRNBERG. (777) Am Samstagabend (02.08.2025) raubte ein bislang unbekannter Täter südlich des Nürnberger Hauptbahnhofs Bargeld aus der Handtasche einer Frau. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Hinweise zum Tatgeschehen.

Eine 33-jährige Frau befand sich mit ihren beiden Kindern gegen 17:30 Uhr in der Straße Hinterm Bahnhof als ein unbekannter Täter von hinten an sie herantrat und an der Handtasche riss. Im darauffolgenden Gerangel gelang es dem Unbekannten, Bargeld aus der Tasche zu nehmen und anschließend in Richtung Nelson-Mandela-Platz zu flüchten. Bei dem Gerangel um die Handtasche erlitt die sechsjährige Tochter der Frau leichte Verletzungen.

Personenbeschreibung:

Ca. 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, 3-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzen, zerrissenen Jeans, hellblauem T-Shirt, schwarzer, nach hinten gedrehter Cap

Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Hinweise zur Tat. Zeugen könnten sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken melden.

