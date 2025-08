STEIN. (776) Wegen eins Küchenbrands mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagnachmittag (02.08.2025) in Oberasbach (Lkrs. Fürth) anrücken. Eine 46-jährige Frau erlitt durch das Brandgeschehen eine Rauchgasvergiftung.

Ein Nachbar alarmierte gegen 14:45 Uhr die Feuerwehr, weil er im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Bachstraße einen Brand wahrgenommen hatte. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten kurz darauf fest, dass in der Küche der betroffenen Wohnung ein Feuer ausgebrochen war. Die 46-jährige Bewohnerin kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Offenbar hatte die Frau Öl auf dem Herd erhitzt, welches sich in der Folge entzündete.

Weitere Wohnungen in dem Gebäude wurden durch den Küchenbrand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Brandschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Polizeibeamten versiegelte die betroffene Wohnung.

Erstellt durch: Michael Konrad