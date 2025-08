NÜRNBERG. (775) Unbekannte Täter sind am späten Freitagabend (01.08.2025) in ein Wohnhaus in der Nürnberger Gartenstadt eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 23:30 Uhr über eine Terrassentür in das Wohnhaus in der Regenbogenstraße ein. Im Hausinneren durchsuchten sie verschiedene Schränke. Ob die Täter bei dem Einbruch Wertgegenstände entwendet haben, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0911 2112-3333 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Regenbogenstraße aufgefallen sind.

Erstellt durch: Michael Konrad