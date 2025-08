1432 – Polizei stellt Fahrt unter und mit Drogen fest

Oberhausen – Am Samstag (02.08.2025) hatten Streifenbeamte den richtigen Riecher. In der Zirbelstraße war ein Mann unter dem Einfluss von Drogen unterwegs und hatte zudem noch Betäubungsmittel dabei.

Gegen 02.30 Uhr hielten Beamte einen 23-jährigen Autofahrer in der Zirbelstraße zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann offenbar kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte. Zudem besaß der Mann keine Fahrerlaubnis. Im Auto selber fanden die Beamten neben Cannabis auch Kokain auf und beschlagnahmten die Drogen. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Beamten auch den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher.

Der 23-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

1433 – Unfall zwischen Pkw und Tram

Oberhausen – Am Freitag (01.08.2025) ereignete sich in der Donauwörther Straße ein Verkehrsunfall. Eine Beteiligte wurde leicht verletzt.

Gegen 20.00 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem Skoda in der Donauwörther Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Eschenhofstraße bog die Frau offenbar verbotswidrig nach links ab und übersah dabei eine Straßenbahn, welche in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich die 30-Jährige leicht am Arm. Alle weiteren Beteiligten blieben nach aktuellem Stand unverletzt. Am Skoda sowie an der Trambahn entstand ein Sachschaden von insgesamt gut 30.000 Euro.

Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang und ermittelt gegen die 30-Jährige wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

1434 – Polizei klärt Umstände: Schwerer Unfall mit E-Scooter

Bärenkeller – Am Samstag (02.08.2025) ereignete sich im Holzweg ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 34-Jährige zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu.

Gegen 0.20 Uhr war die 34-Jährige mit einem E-Scooter auf dem Fuß- und Radweg entlang des Holzwegs unterwegs. Dort geriet sie zu weit nach links und fuhr in den Grünstreifen, wodurch sie stürzte. Dabei schlug sie offenbar mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und verletzte sich schwer. Eine Passantin wurde auf den Unfall aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Klinikum, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls.

1435 – Polizei stoppt alkoholisierte E-Scooter-Fahrer

Oberhausen – Am Samstag (02.08.2025) war ein 36-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Himmerstraße unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 01.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 36-Jährige auf, als er mit seinem E-Scooter in der Himmerstraße fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Fahrt war somit beendet. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Nach einer Blutentnahme auf einer Polizeiinspektion konnte der Mann – zu Fuß – den Nachhauseweg antreten.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Bis auf weiteres darf der Mann keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

Innenstadt – Am Samstag (02.08.2025) war ein 45-Jähriger mit seinem E-Scooter alkoholisiert in der Straße „An der Blauen Kappe“ unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 0.45 Uhr hielt eine Polizeistreife den 45-Jährigen an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Fahrt war somit beendet. Anschließend führten die Beamten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei dem Mann durch, welcher den ersten Verdacht bestätigte.

Der Mann muss nun mindestens mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

1436 – Polizei nimmt Jugendlichen mit Spielzeugwaffe fest.

Innenstadt – Am Samstag (02.08.2025) löste ein 14-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt aus. Er war mit einer Spielzeugpistole unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr fiel der 14-Jährige auf, als er augenscheinlich mit einer Pistole in der Volkhartstraße unterwegs war. Zahlreiche Streifen kamen vor Ort und fahndeten nach dem Jugendlichen. Kurze Zeit später nahmen Einsatzkräfte den 14-Jährigen auf dem Königsplatz fest. Dabei fanden die Beamten eine Softair-Spielzeugwaffe in dessen Tasche. Offenbar spielte der Jugendliche damit, ohne die möglichen Folgen bedacht zu haben. Die Beamten stellten die Softair sicher und verständigten die Eltern des Jugendlichen. Diese holten ihn anschließend von einer Polizeiinspektion ab.

Die Polizei prüft nun einen möglichen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Zuletzt kam es wiederholt zu Polizeieinsätzen, bei denen Personen mit waffenähnlichen Gegenständen in der Öffentlichkeit unterwegs waren. Dies führt nicht nur zu großer Verunsicherung, sondern häufig auch für alle Beteiligten zu gefährlichen Situationen.

Die Polizei appelliert deswegen, keine waffenähnlichen Gegenstände – auch kein entsprechendes Spielzeug - in der Öffentlichkeit mitzunehmen.

1437 – Polizei ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall

Kriegshaber – Am Samstag (02.08.2025) ereignete sich in der Bürgermeister-Ackermann-Straße ein Verkehrsunfall. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt.

Gegen 13.30 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Auto in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs. Als er die Straße in Richtung Familie-Einstein-Straße verlassen wollte, kam es im Kreuzungsbereich zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Bus, der ebenfalls die Kreuzung passieren wollte. Das Auto des 61-Jährigen wurde über die Straße geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der 61-Jährige sowie dessen 49-jährige Beifahrerin mussten anschließend durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide kamen mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt.

Die Polizei klärt nun die genaue Unfallursache. Möglicherweise übersah der 47-jährige Busfahrer eine rote Ampel. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.