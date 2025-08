KEMPTEN. Am 02.08.2025 ab 14:00 Uhr fand die erste fortbewegende Versammlung zum Thema „Christopher Street Day“ statt. Es nahmen trotz Regenwetter um die 1400 Personen teil. Die Versammlung begann an der Hochschule in Kempten, ging weiter durch die Fußgängerzone und endete am Sankt-Mang-Platz. Für die Versammlung sperrte die Polizeiinspektion Kempten mit Unterstützung der Verkehrspolizei Kempten kurzzeitig mehrere Straßen. Es kam daher zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Versammlung verlief insgesamt sehr friedlich und vollkommen störungsfrei.

(PI Kempten)