HERSBRUCK. (774) Am Freitagmorgen (01.08.2025) kam es auf der B14 bei Pommelsbrunn (Lkrs. Nürnberger Land) zu einem schweren Verkehrsunfall. Infolge des Frontalzusammenstoßes zweier Pkw verstarb ein 34-jähriger Autofahrer im Krankenhaus.



Gegen 07:00 Uhr kam es auf der B14 östlich von Pommelsbrunn zum Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein BMW der 5er-Reihe, der aus Richtung des Ortsteils Hartmannshof kam, kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden VW Golf.

Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Autofahrer verletzt. Der 35-jährige Fahrer des VW war nach erster Einschätzung leicht verletzt, jedoch zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 35-Jährigen mit Spezialwerkzeug aus dem Fahrzeugwrack befreien. Anschließend brachte der Rettungsdienst den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der 34-jährige Fahrer des BMW erlitt bei dem Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge schwerste Verletzungen und war nicht ansprechbar. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wo er jedoch in den Abendstunden verstarb.

Ein Hund, der sich zum Unfallzeitpunkt im VW befunden hatte, blieb unverletzt. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden.

Beamte der Polizeiinspektion Hersbruck führten die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsantwaltschaft zogen die Beamten einen Sachverständigen hinzu. Zudem stellte die Polizei die beiden Unfallfahrzeuge sicher und ließ diese von der Unfallstelle abschleppen.

Die Unfallörtlichkeit musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen gesperrt werden. Der Verkehrs wurde weiträumig umgeleitet. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hersbruck, Pommelsbrunn und Hartmannshof unterstützten die Maßnahmen mit mehr als 40 Einsatzkräften. Um kurz nach 12:00 Uhr konnte die geräumte und gereinigte Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.



Erstellt durch: Michael Konrad