ZIEMETSHAUSEN. Am Samstag, den 26.07.2025, kam es in Ziemetshausen zu einem tödlichen Betriebsunfall. Auf dem Gelände einer ortsansässigen Firma waren mehrere Personen mit dem Innenausbau einer Halle beschäftigt. Ein 57-jähriger Arbeiter befand sich hierzu in der Schaufel eines Gabelstaplers und befestigte in einer Höhe von vier Metern die Innenisolierung der Halle. Eine weitere Person brachte den Stapler in die jeweilige Position. Bei einer dieser Bewegungen wurde der Arbeiter zwischen Korb und Balkenkonstruktion eingeklemmt. Er erlitt dabei schwere Quetschungen des Oberkörpers, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden von der PI Krumbach und dem Kriminaldauerdienst durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs wurden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen. Zwischenzeitlich wurde die Unfallstelle und der Gabelstapler von einem technischen Sachverständigen untersucht. Ein abschließendes Ergebnis steht hierzu noch aus. (KPI Memmingen)

