NEUBURG AM INN, LKR. PASSAU. Am Freitag, den 01.08.2025, gegen 12:20 Uhr, kam es auf der Kreisstraße PA 7 zwischen Fürstdobl und Eglsee im Gemeindegebiet Neuburg am Inn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Mann tödliche Verletzungen erlitt.

Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem Opel in Fahrtrichtung Passau unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Honda in Fahrtrichtung Neuhaus am Inn fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das Motorrad in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter intensivmedizinischer Maßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Die 22-jährige Autofahrerin blieb äußerlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Passau hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein unfallanalytischer Gutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße PA 7 ist derzeit für den Verkehr voll gesperrt.

Medien-Kontakt: Polizeiinspektion Passau, POK Piberhofer, 0851/9511-1400