1425 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung nach Versammlung

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (31.07.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung nach einer Versammlung am Königsplatz. Einsatzkräfte nahmen sieben Tatverdächtige im Alter von 16 bis 19 Jahren vorläufig fest.

Gegen 13.20 Uhr befanden sich mehrere Personen nach der Versammlung auf dem Nachhauseweg. Hierbei gingen mehrere Tatverdächtige die Personen an und entwendeten dabei u.a. ein Kleidungsstück eines 28-Jährigen.

Eine Tatverdächtige griff darüber hinaus den 28-jährigen Mann an und versuchte ein elektronisches Gerät zu entwenden. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei waren umgehend vor Ort und nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des versuchten Raubes und Diebstahls.

1426 – Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn

Göggingen – Am gestrigen Donnerstag (31.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 29-jährigen Autofahrerin und einer Straßenbahn in der Gögginger Straße.

Gegen 12.30 Uhr fuhr die 29-Jährige in Richtung Süden. An der Ampelkreuzung Höhe Rosenaustraße wollte die Frau wenden. Hierbei übersah sie offenbar die Straßenbahn, die entlang der Gögginger Straße neben ihr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 29-jährige Frau.

1427 – Auto gerät in Brand – Niemand verletzt

Inningen – Am gestrigen Donnerstagabend (31.07.2025) geriet ein Auto in der Benediktbeurer Straße in Brand. Dieser ging auf ein weiteres Fahrzeug über.

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 38-jähriger Autofahrer entlang der Hohenstaufenstraße in Richtung Norden. Bei der Fahrt bemerkte der Mann eine Rauchentwicklung an seinem Auto. Der 38-Jährige bog auf den Parkplatz am Bahnhof ein und stellte sein Auto ab. Ein Zeuge verständigte den Notruf.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Übergreifen auf ein danebenstehendes Auto konnte jedoch nicht verhindert werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

1428 – Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahl

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstagnachmittag (31.07.2025) entwendete eine 27-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Hochzoller Straße.

Gegen 16.30 Uhr nahm die Frau mehrere Getränke und Lebensmittel aus dem Regal und verließ den Supermarkt, ohne diese zu bezahlen. Die Gegenstände hatten einen Warenwert im mittleren zweistelligen Bereich. Ein Mitarbeiter stoppte die 27-Jährige. Zudem verständigte er die Polizei.

Die Beamten veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der Frau und entließen sie nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 27-jährige Frau.

1429 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Am Donnerstagmorgen (31.07.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr einen grauen Opel Grandland in der Helmschmiedstraße. Der Opel parkte am Fahrbahnrand. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1430 – Polizei stoppt Fahrradfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (31.07.2025) fuhr ein 52-jähriger Fahrradfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf dem Gehweg in der Riedingerstraße.

Gegen 19.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 52-Jährigen, da er augenscheinlich Schlangenlinien fuhr. Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten sowohl alkohol- als auch drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol und des Einflusses von Cannabis gegen den 52-jährigen Mann.