NEU-ULM. Wie bereits berichtet ereignete sich am Abend des 30.06.2025 in der Martin-Luther-Straße in Offenhausen ein bewaffneter Raubüberfall. Anhand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte der Tathergang zwischenzeitlich größtenteils rekonstruiert werden.

Gegen 20:00 Uhr saßen zwei 19-Jährige im Bereich der dortigen Wendeplatte in einem abgestellten Pkw, als ein weiterer Pkw mit vier Tätern heranfuhr. Diese stiegen aus dem Fahrzeug und bedrohten die beiden 19-Jährigen Männer mit Schusswaffen. Sie forderten einen der beiden in der Folge auf, seine Bauchtasche auszuhändigen. Dieser 19-Jährige zog daraufhin ebenfalls eine Pistole. Es kam in der Folge zur Schussabgabe durch mindestens einen der Täter. Letztlich entrissen sie dem 19-Jährigen die Bauchtasche. Der zweite 19-Jährige Insasse wurde durch einen der Täter aus dem Fahrzeug gezogen und mehrfach geschlagen. Es wurde versucht, auch seine Bauchtasche zu entreißen, was jedoch nicht gelang. Er wurde dabei leicht verletzt und flüchtete zu Fuß. Die vier Täter stiegen in ihren Pkw und flüchteten mit dem erbeuteten Gegenstand, bevor die Polizei eintraf. Bei den benutzten Schusswaffen handelte es sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand um Schreckschusswaffen, bei der abgefeuerten Munition um Knallkartuschen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes, Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz. Im Zuge dessen wurden drei Tatverdächtige ermittelt. Bei ihnen sowie beim 19-Jährigen, der ebenfalls eine Schusswaffe mit sich führte, vollzog die Polizei am frühen Morgen des 29.07.2025 Durchsuchungsbeschlüsse in Neu-Ulm und Ulm. Sie wurden hierbei von baden-württembergischen und bayerischen Spezialeinheiten sowie weiteren Polizeikräften umliegender Dienststellen unterstützt. Alle Tatverdächtigen konnten angetroffen werden. Die Beamten stellten neben mehreren Datenträgern unter anderem auch Softair-Pistolen sowie Oberbekleidung sicher. Die drei Tatverdächtigen des schweren Raubes im Alter von 20 bis 22 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen noch am selben Tag entsprechende Untersuchungshaftbefehle und setzte diese in Vollzug. Alle wurden in der Folge in umliegende Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, die insbesondere auf die Aufhellung der Tathintergründe und die Ermittlung des vierten unbekannten Täters abzielen, dauern weiterhin an. (KPI Neu-Ulm)

NEU-ULM. Am 30.06. um kurz vor 20:30 Uhr, kam es in der Martin-Luther-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Straße. Zwei 19-Jährige hatten sich mit zwei 21-Jährigen und einer 19-Jährigen an der Örtlichkeit getroffen. Drei der Personen befanden sich in einem Pkw, als ein weiterer Pkw besetzt mit vier Personen heranfuhr. Die vier Personen stiegen aus und forderten die drei Insassen vom anderen Pkw auf ebenfalls auszusteigen. Dabei zeigten die Täter auch Schusswaffen vor. Im weiteren Verlauf wollten die unbekannten Täter offenbar die Tasche eines 19-Jährigen entwenden, dies misslang jedoch. In der Folge wurden bei der Auseinandersetzung Schüsse mutmaßlich aus Schreckschusswaffen abgegeben. Dies erregte die Aufmerksamkeit von mehreren Anwohnern, diese verständigten die Polizei. Die vier Tatverdächtigen konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Hinweise zur Tatklärung werden an die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, Tel.: 0731/8013-0, erbeten. (KPI Neu-Ulm)

