STRAUBING. Am 31.07.2025 kam es sowohl in der Sonnenstraße als auch in der Thalmaierstraße erneut zu zwei Übergaben von Bargeld nach Schockanrufen. Auch hier bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.

Eine 79-Jährige sowie ein 81-Jähriger erhielten Anrufe einer falschen Polizeibeamtin. Diese gab an, dass ihre Kinder einen Verkehrsunfall verursacht hätten bei dem jemand schwer verletzt worden sei. Die vermeintliche Polizeibeamtin gab an, dass zur Abwendung einer Kaution die Übergabe von Bargeld notwendig sei.

Sowohl die 79-Jährige als auch der 81-Jährige hinterlegten bzw. übergaben hierzu Bargeld an bislang unbekannte Abholer. Beide Geschädigten erhielten nach Übergabe des Bargeldes weitere Anrufe, um abgelenkt zu werden. Allerdings dämmerte es ihnen schließlich und sie informierten Angehörige bzw. die Polizei.

Die 79-Jährige hinterlegte das Bargeld gegen 19.00 Uhr in der Sonnenstraße. Kurz danach wurde es abgeholt. Zum Abholer liegen aktuell folgende Informationen vor: ca. 30 – 40 Jahre alt, hell angezogen, gepflegtes Aussehen.

Der 81-Jährige übergab das Bargeld in der Thalmaierstraße gegen 12.45 Uhr. Hier sind derzeit folgende Hinweise zum Abholer bekannt: 175 cm groß, schlank, dunkle, braune/schwarze Haare, schwarze Lederjacke, Sonnenbrille.

Ob es sich bei den beiden männlichen Abholern um die gleiche Person handelt, ist derzeit noch unklar.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen zum Betrugsfall übernommen. Sie bittet Personen, die Hinweise zur Abholung bzw. Übergabe sowohl in der Sonnenstraße gegen 19.00 Uhr als auch in der Thalmaierstraße gegen 12.45 Uhr, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 01.08.2025, 10.30 Uhr