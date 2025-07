MEMMINGEN. Seit 03.06.2025 wurde der 69-Jährige Anton Spieler aus Memmingen vermisst. Durch Mitarbeiter des Forstamts Memmingen wurde sein Fahrrad in einem Waldstück aufgefunden. Beamte der Kriminalpolizei Memmingen suchten daraufhin das Waldstück am Montag, 28.07.2025 nach dem Vermissten ab und fanden den Vermissten hier tot auf. Die Ermittler schließen ein Fremdverschulden am Tod des Mannes aus.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung (KPI Memmingen/ PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).