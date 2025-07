CHAM. Nach intensiven Ermittlungen hat die Kriminalpolizei einen 42-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, hochpotentes Heroin verkauft zu haben – mit einer tödlichen Folge. Ein Gutachten bestätigt eine lebensgefährliche Wirkstoffkombination.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg konnte in den Ermittlungen zu den drei mutmaßlichen Drogentoten im Raum Cham einen entscheidenden Fortschritt verzeichnen: Am 30. Juli wurde ein 42-jähriger Mann aus Cham im Rahmen einer groß angelegten Durchsuchungsaktion durch Spezialkräfte festgenommen. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht, durch die Abgabe von Heroin leichtfertig den Tod von drei Menschen verursacht zu haben. Zudem wird ihm unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln, sowie weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Vier Objekte wurden im Zuge der Maßnahmen durchsucht – die Auswertung dauert an.

Das chemisch-toxikologische Gutachten zum Tod des 33-jährigen Mannes, der am 22. April 2025 auf dem Gelände einer Tankstelle tot aufgefunden wurde, liegt mittlerweile vor. Demnach dürfte eine hochdosierte Heroinzubereitung ursächlich für den Tod gewesen sein. Weitere im Blut nachgewiesene Wirkstoffe wirkten vermutlich zusätzlich verstärkend und begünstigten das tödliche Zusammenspiel. Die toxikologischen Untersuchungen der beiden weiteren Verstorbenen – einer 20-jährigen Frau und eines 24-jährigen Mannes – sind noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist jedoch von einem vergleichbaren toxischen Wirkprofil auszugehen.

Ermittlungen mit Hochdruck

Kriminalbeamte des Fachkommissariats für Rauschgiftkriminalität in Regensburg kamen durch Auswertung technischer Geräte, Umfeldermittlungen und zahlreiche Vernehmungen auf die Spur des 42-jährigen Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Regensburg übernahm die Sachleitung und stellte Haftantrag. Der Mann wurde noch am Tag seiner Festnahme dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl – der Chamer sitzt nun in Untersuchungshaft.

Präventionshinweis:

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor dem Konsum illegaler Betäubungsmittel. Insbesondere in diesem Fall deutet vieles auf die Zirkulation einer hochpotenten Heroinzubereitung hin, deren Wirkung unberechenbar und potenziell tödlich ist – insbesondere in Kombination mit anderen Substanzen. Der Konsum solcher Mischintoxikationen stellt eine akute Lebensgefahr dar. Neben der strafrechtlichen Relevanz wird dringend vom Konsum illegaler Drogen abgeraten.