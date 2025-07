REGENSBURG. In der Zeit zwischen Dienstag, 29. Juli 16 Uhr, und Mittwoch, 30. Juli 8 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger Zugang zu einer Werkstatt im Regensburger Auweg. Ein 57-jähriger Mitarbeiter entdeckte am Mittwochmorgen einen gewaltsam geöffneten Tresor. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangte der bislang unbekannte Tatverdächtige im genannten Zeitraum ohne Gewaltanwendung in das Firmengebäude im Auweg. In einem Werkstattbereich wurde in der Folge ein Tresor gewaltsam geöffnet. Der Entwendungsschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei Regensburg hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Auwegs verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941 / 506-2888 in Verbindung zu setzen.