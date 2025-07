NEUSTADT.A.D.W. Polizeihauptkommissar Markus Günther ist seit dem 01. Juli 2025 der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Waldnaab.

Am Mittwoch, 30. Juli, führte Polizeivizepräsident Robert Fuchs Polizeihauptkommissar Markus Günther offiziell im Rahmen einer polizeiinternen Feierstunde in sein neues Amt als stellvertretener Dienststellenleiter ein. Günther übernimmt gleichzeitig die verantwortungsvolle Position als Leiter der Verfügungsgruppe. Der 44-Jährige Polizeihauptkommissar bringt aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung in den verschiedensten Bereichen der Bayerischen Polizei die besten Voraussetzungen für seine neue Funktion mit.

Zuletzt war Günther bei der Grenzpolizeiinspektion Selb des Polizeipräsidium Oberfranken als Leiter der Fahndungsgruppe tätig.

Werdegang PHK Günther:

Markus Günther begann 2000 seine Ausbildung im damaligen mittleren Polizeivollzugdienst in Nabburg. Nach Abschluss der Ausbildung wechselte er 2003 nach München und wurde als Beamter in einer Einsatzhundertschaft bei der I. Bereitschaftspolizeiabteilung verwendet. Der Landeshauptstadt blieb er bis 2020 treu und leistete u.a. Dienst in staatsschutzrelevanten Bereichen. In diese Zeit fiel auch sein Studium für Ämter der 3. Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst). Mitten zur Corona-Zeit, Herbst 2020, wurde er auf eigenen Wunsch zur Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt versetzt und übte hier die Funktion eines stellvertretenden Dienstgruppenleiters aus. Im März 2023 bewarb er sich erfolgreich auf eine Stelle als Fahndungsgruppenleiter bei der Grenzpolizeiinspektion Selb. Diese Funktion begleitete er bis zu seinem Wechsel zur Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab. Markus Günther wohnt mit Partnerin und Sohn im Landkreis Wunsiedel.