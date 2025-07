NÜRNBERG. (772) Wie mit Meldung 666 am 29.06.2025 berichtet, überfielen am 28.06.2025 unbekannte Personen einen 69-jährigen Pkw-Fahrer im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard und flüchteten. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es dem Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, drei dringend Tatverdächtige zu identifizieren und festzunehmen. Gegen einen Jugendlichen und zwei Heranwachsende erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehle.



Der 69-Jährige war gegen 19:50 Uhr mit seinem Fahrzeug im Bereich der Marie-Beeg-Straße unterwegs. Als er mit dem Auto kurzzeitig stehen blieb, näherten sich zwei unbekannte Personen, öffneten eine Fahrzeugtür, bedrohten den 69-Jährigen mit einer Schusswaffe und einer der Tatverdächtigen gab anschließend einen Schuss ab. Im Anschluss entwendeten die Unbekannten Gegenstände (Haschischplatten) aus dem Kofferraum des Autos und flüchteten.

Der Schuss aus der PTB-Waffe traf den Geschädigten im Bereich der rechten Schläfe. Er erlitt einen Cut am rechten Auge und wurde nach erster Behandlung vor Ort zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Hubschraubers und eines Diensthundeführers verliefen ohne Erfolg.

Umfrangreiche Ermittlungen des Fachkommissariats für Raubdelikte des Kriminalfachdezernats 2 der Nürnberger Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, führten zunächst zur Identifizierung zweier dringend Tatverdächtiger. Es handelte sich um einen 19-Jährigen mit Wohnsitz in Roth, sowie einen 20-Jährigen aus Schwanstetten. Beide Personen konnten am 29.07.2025 festgenommen werden. In anschließend durchgeführten Durchsuchungen der jeweiligen Wohnungen, konnten die Beamten Beweisstücke sicherstellen, die mit der Tat in Verbindung stehen dürften.

Zudem ergaben sich im Rahmen der Durchsuchungen Hinweise auf einen dritten Tatbeteiligten. Hierbei handelte es sich um einen 17-jährigen Hilpoltsteiner. Auch bei ihm erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung seiner Wohnräume. Im Zuge dessen fanden die Ermittler eine PTB-Waffe, mutmaßliche Tatbekleidung sowie das mutmaßliche Raubgut. Ob es sich bei der Waffe um die Tatwaffe handelt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen die drei Tatverdächtigen. Sie wurden am gestrigen Mittwoch (30.07.2025) dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher gegen alle drei Beteiligten Haftbefehle wegen besonders schweren Raubes erließ. Die Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Ermittlungen zur Herkunft des Raubguts (Haschischplatten) werden gesondert geführt.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl