KULMBACH / BAYREUTH / HUMMELTAL, LKR. BAYREUTH. Unbekannte gingen in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch gleich fünf Schulen und einen Kindergarten in Kulmbach, Bayreuth und Hummeltal an. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gewaltsam drangen die Einbrecher von Dienstag auf Mittwoch in insgesamt sechs Gebäude ein. In allen Fällen verschafften sich die Täter auf rabiate Weise durch Türen oder Fenster Zugang zum Inneren und durchwühlten Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Dabei richteten sie teils erheblichen Sachschaden an.

In Kulmbach waren die Meußdoerffer Grundschule sowie die Grundschule Burghaig betroffen. Dort waren die Täter mutmaßlich zwischen 18.15 Uhr und 6 Uhr aktiv.

In Bayreuth traf es die Grundschule Herzoghöhe, die Grundschule Lerchenbühl sowie den Kindergarten in der Preuschwitzer Straße. Der Tatzeitraum dürfte hier zwischen zirka 15.30 Uhr und 6.30 Uhr liegen.

Auch die Grund- und Mittelschule in Hummeltal war Ziel eines Einbruchs. Die Täter trieben dort zwischen zirka 17 Uhr und 7 Uhr ihr Unwesen.

Die Einbrecher erbeuteten insgesamt Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Der verursachte Sachschaden fällt deutlich höher aus. Nach ersten Schätzungen beläuft er sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und prüft Tatzusammenhänge. Wer von Dienstag auf Mittwoch in der Nähe der betroffenen Schulen und des Kindergartens verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonst hilfreiche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0921/506-0.