PARKSTETTEN, LKR. STRAUBING-BOGEN, DEGGENDORF. Am 30.07.2025 übergab ein Ehepaar aus Parkstetten Bargeld nach betrügerischem Anruf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Abholer.

Das Ehepaar erhielt den Anruf gegen 16.00 Uhr. Eine angebliche Staatsanwältin gab an, dass die Schwiegertochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und zur Abwendung einer Haft nun eine Kaution zu bezahlen sei. Der Mann packte einen mittleren 5-stelligen Eurobetrag in ein Kuvert. Dieses übergab die Ehefrau zwischen 18.00 und 19.00 Uhr am Amtsgericht Deggendorf in der Amanstraße an einen bislang unbekannten männlichen Abholer. Die Frau wurde weiterhin am Telefon gehalten, bis sie wieder zuhause war. Ebenso erhielt der Mann zuhause Anrufe mit weiteren Forderungen. Der Sohn des Ehepaares meldete den Betrug schließlich gegen 21.00 Uhr der Polizei.

Zum bislang unbekannten Abholer liegen derzeit folgende Informationen vor: schlank, mittelgroß, ca. 175 cm groß, kurze, dunkle, gewellte Haare, braune Augen, kakifarbenen Anorak, dunkel Hose, gepflegtes Äußeres.

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen zum Betrugsfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bei der Übergabe am Amtsgericht in der Amanstraße in Deggendorf zwischen 18.00 und 19.00 Uhr geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 31.07.2025, 13.55 Uhr