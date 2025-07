1415 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Oberhausen – Bereits am Dienstag (22.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Zollernstraße, da ein Hund auf die Fahrbahn lief. Der Besitzer des Hundes lief weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in Richtung Nordosten. Da ein weißer kleiner Hund offenbar plötzlich auf die Fahrbahn sprang, musste der Mann stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 35-Jährige wich dabei nach links aus und stürzte.

Der Besitzer des Hundes lief weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Der 35-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem E-Scooter entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1416 - Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung - Zeugen gesucht

Pfersee - Am Montag (28.07.2025) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 26-Jährige in der Lutzstraße.

Gegen 20.45 Uhr war die 28-Jährige auf Höhe der Ludwig-Thoma-Straße auf dem Radweg am Westufer der Wertach unterwegs. Hierbei berührte sie der unbekannte Täter am Gesäß und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Gollwitzerstraße. Die 26-Jährige meldete den Vorfall im Nachgang bei der Polizei.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 16 Jahre alt, hatte einen leichten Oberlippenbart, südländisches Erscheinungsbild, trug ein weißes T-Shirt, eine kurze Hose, fuhr mit einem alten Fahrrad.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

1417 – Polizei ermittelt nach Betrug und warnt

Innenstadt – Am Montag (28.07.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 28-Jährigen in der Viktoriastraße.

Gegen 10.30 Uhr sprach ein bislang unbekannter Täter die Frau an und gab vor, dass sein Geldbeutel entwendet worden sei und er nun Bargeld benötigen würde. Im weiteren Verlauf bat der bislang Unbekannte die Frau um Bargeld und gab vor ihr das Geld im Gegenzug per Onlinebanking zu senden. Schließlich übergab die Frau einen mittleren dreistelligen Geldbetrag.

Als die Frau kein Geld erhielt und den bislang Unbekannten auch nicht mehr erreichte, wurde sie stutzig und informierte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Die Polizei warnt vor Betrügereien, bei denen Betrüger die Hilfsbereitschaft anderer Menschen ausnutzen, indem sie falsche Tatsachen vortäuschen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich zu schützen:

Gesundes Misstrauen kann schützen.

Wenn Sie auf der Straße angesprochen werden, seien Sie wachsam.

Übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen.

Gehen Sie auf keine Geldtransferzahlungen ein, auch wenn Sie meinen, die Plattform zu kennen.

Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen weiter.

Verlassen Sie umgehend die Örtlichkeit, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder bitten andere Passanten um Hilfe, indem Sie diese direkt ansprechen.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei.

1418 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (31.07.2025) fuhr ein 22-jähriger Mann unter Cannabiseinfluss in der Pferseer Straße.

Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 22-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte Rauschgift und Rauschgiftutensilien bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 22-Jährigen.

1419 – Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Inennstadt – In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (31.07.2025) fuhr ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Pferseer Straße.

Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 18-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest. Dieser bestätigte den Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-jährigen Mann.

1420 – Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer

Pfersee – Am Mittwoch (30.07.2025) stoppte eine Polizeistreife einen 26-jährigen Autofahrer, nachdem er deutlich zu schnell in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs war.

Gegen 05.00 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den 26-Jährigen, als er an einer Ampel innerorts auf weit über 100km/h beschleunigte. Die Anhaltung der Polizeistreife ignorierte der 26-Jährige und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen identifizierten die Beamten den 26-Jährigen und stoppten ihn kurze Zeit später. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 26-Jährigen.

1421 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Antonsviertel – Am vergangenen Montag (29.07.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen 09.15 Uhr und 19.00 Uhr einen Opel Corsa in der Ulrich-Hofmaier-Straße. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1422 – Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Kriegshaber – Am Donnerstag (31.07.2025) war ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Ludwig-Thoma-Straße unterwegs.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 20-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei dem Mann. Dieser bestätigte den Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-Jährigen.