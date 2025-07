REICHERTSHOFEN, LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM. Bislang unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Freitagabend, in der Dieselstraße in Reichertshofen rund 800 Meter Kupferkabel. Der Fehlbestand des Diebesguts wurde im Rahmen einer Bestandsüberprüfung festgestellt und bei der Polizeiinspektion Geisenfeld zur Anzeige gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften die Täter am 25.07.2025, in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 23:30 Uhr, in das umzäunte Firmengelände eingedrungen sein. Am Zaun wurden zwei aufgeschnittene Stellen festgestellt. Auf einer Wiese hinter dem rückwärtigem Firmengelände entledigten sich die Täter einer abgerollten Kabelrolle. Von der zweiten Rolle fehlt jede Spur. Der Beuteschaden beträgt ca. 15.000 Euro. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des Firmengeländes gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.