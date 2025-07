SCHWANDORF. Im Zeitraum von Dienstag, 29. Juli 18 Uhr, bis Mittwoch, 30. Juli 5 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt zu einer Fleischerei in Schwandorf und entwendete Bargeld in erheblicher Höhe. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Im genannten Tatzeitraum begaben sich bislang unbekannte Personen in eine Fleischerei in Schwandorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hierbei die Umzäunung überwunden und ein Fenster aufgebrochen. Innerhalb des Gebäudes wurden mehrere versperrte Büroräume im Bürotrakt gewaltsam geöffnet. In zwei dieser Büros fanden sich Behältnisse zur Aufbewahrung von Bargeld – zwei Tresore sowie eine Geldkassette. Diese Behältnisse wurden gewaltsam geöffnet. Daraus wurde Bargeld in einer mittleren fünfstelligen Höhe gestohlen. Die Tat wurde nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen zielgerichtet und mit erheblichem Aufwand durchgeführt. Die Kriminalpolizei prüft derzeit einen möglichen Tatzusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Vorfall im mittelfränkischen Raum vor wenigen Wochen.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Personen, die im Zeitraum von Dienstag, 29. Juli 18 Uhr, bis Mittwoch, 30. Juli 5Uhr, im Bereich Am Ahornhof in Schwandorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg in Verbindung zu setzen.