1195. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Haidhausen

Im Zeitraum von Freitag, 25.07.2025, 20:00 Uhr, bis Samstag, 26.07.2025, 09:45 Uhr, sprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Schriftzüge über die komplette Fassade eines Mehrfamilienhauses. Diese Schriftzüge stehen inhaltlich im Kontext zum Israel-Palästina-Konflikt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 45 hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Metzgerstraße, Preysingstraße und Johannisplatz (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1196. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad; eine Person verletzt – Langwied

Am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 22-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Mitsubishi-Pkw die Straße „Am Langwieder Bach“ in Fahrtrichtung Altostraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Piaggio-Kleinkraftrad ebenfalls die Straße „Am Langwieder Bach“ in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Als die 22-Jährige nach links in die Schwemmstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad des 52-Jährigen, woraufhin dieser stürzte.

Der 52-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

1197. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 16:35 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Toyota-Pkw die Truderinger Straße in Richtung Trudering. Hinter ihm fuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad. Auf Höhe der Truderinger Straße 285 wendete der 41-Jährige mit dem Pkw. Zeitgleich setzte der 59-Jährige linksseitig zum Überholen an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer, wodurch dieser stürzte.

Durch den Sturz wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

1198. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Solln

Am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 15:15 Uhr, stieg ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München aus einem Linienbus an der Haltestelle Sollner Bahnhof und wollte die Wolfratshauser Straße in Richtung S-Bahnhof überqueren. Zur selben Zeit fuhr ein 66-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Audi-Pkw stadteinwärts an dem auf dem Seitenstreifen haltenden Linienbus vorbei. Dabei wurde der 40-jährige Fußgänger, als er vor dem Bus auf die Fahrbahn trat, vom Audi erfasst.

Der 40-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Pkw wurde leicht beschädigt.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1199. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Körperverletzungsdelikt – Brunnthal

Am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 21:20 Uhr, kam es in Brunnthal zwischen einem 24-Jährigen und einem 36-Jährigen, jeweils mit Wohnsitzen in München, sowie einem 19-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland zunächst zu einem verbalen Streit im Keller eines Wohnanwesens. Im Laufe dieser verbalen Streitigkeiten schlug der 19-Jährige dem 24-Jährigen mit der Faust und einem Gegenstand ins Gesicht. Aufgrund dieser Auseinandersetzung verständigte der 36-Jährige den Polizeinotruf 110. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der 24-Jährige wurde dabei im Gesicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 19-Jährige, der sich zwischenzeitlich von der Tatörtlichkeit entfernt hatte, konnte von den Einsatzkräften im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung noch in der Nähe angetroffen und festgenommen werden.

Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird heute im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.

1200. Einbruch in ein Geschäft – Neuhausen

In der Zeit vom Dienstag, 29.07.2025, gegen 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 30.07.2025, gegen 06:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Hintertür Zutritt zu einem Geschäft.

Im Anschluss daran wurden die Räumlichkeiten durchsucht, diverse Pakete aufgerissen und ein Tresor geöffnet. Unter Mitnahme von Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro und Zigaretten verließen der oder die unbekannten Täter das Geschäft und flüchteten in unbekannte Richtung.

Als der Inhaber den Einbruch in den Morgenstunden des 30.07.2025 bemerkte, verständigte er den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leonrodstraße, Dom-Pedro-Straße, Maximilian-Wetzger-Straße und Leonrodplatz (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1201. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Callcenterbetrug – Solln

Am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 21:45 Uhr, erhielt ein 77-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und versuchte, den 77-Jährigen mit der üblichen Masche zu täuschen.

Der 77-Jährige erkannte die betrügerische Intention, weshalb die Polizei verständigt wurde. Der 77-Jährige gab sich arglos und ging zum Schein auf die Forderungen des Anrufers ein. Im Zuge der Übergabe erfolgte die vorläufige Festnahme eines 17-jährigen Abholers mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 61.

1202. Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungslage – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 23:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Jahnstraße zu einem Polizeieinsatz. Ein 39-jähriger Anwohner verständigte den Polizeinotruf 110, da er sich durch einen 26-jährigen Nachbarn in der Ruhe gestört fühlte.

Im Anschluss an die eingestellte Ruhestörung durch die Polizei kam es zum Streit zwischen den beiden Bewohnern. Dabei soll der 26-Jährige den 39-Jährigen im Hausflur mit einer Waffe bedroht haben. Anschließend gingen beide in ihre jeweiligen Wohnungen zurück, woraufhin der 39-Jährige erneut den Polizeinotruf verständigte. Aufgrund der unklaren Bedrohungslage wurden mehrere Einsatzkräfte zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, öffnete der 26-jährige Tatverdächtige freiwillig und unbewaffnet seine Wohnungstür. Er konnte daraufhin durch die eingesetzten Polizeikräfte widerstandslos festgenommen werden.

In seiner Wohnung wurde eine PTB-Waffe aufgefunden und sichergestellt. Der 26-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Im Anschluss an den Einsatz ging bei der Polizei eine weitere Mitteilung ein, dass nun der 39-Jährige in seiner Wohnung randalierte. Er wurde in seiner Wohnung von den erneut zur Einsatzörtlichkeit geschickten Polizeikräften gesichert und anschließend in Gewahrsam genommen und später wieder entlassen.

Der 26-Jährige wurde wegen Bedrohung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.

1203. Trickdiebstahl aus Wohnung – Waldtrudering

Am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 15:00 Uhr, klingelte eine bislang unbekannte männliche Person bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München an der Wohnungstür. Er gab an, einen Teppich übergeben zu müssen und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung.

Gegen 17:00 Uhr klingelte eine weitere unbekannte männliche Person an der Wohnung der über 80-Jährigen und gab an, sich für ihren Schmuck zu interessieren. Die über 80-Jährige ließ den Mann in die Wohnung und legte mehrere Schmuckstücke auf ihrem Küchentisch ab. Der bislang unbekannte Täter nahm den Schmuck an sich und flüchtete anschließend unvermittelt aus der Wohnung.

Im Anschluss daran begab sich die über 80-Jährige zu einer Familienangehörigen und schilderte ihr den Vorfall. Diese verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine neuen Erkenntnisse zu dem Täter. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 55.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm, normale Statur, dunkelbraune Haare, Vollbart, dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Freidankstraße, Waldheimplatz, Rollenhagenstraße und Hegelstraße (Waldperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.