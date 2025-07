BAMBERG / GUNDELSHEIM, LKR. BAMBERG. Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Wohnmobile. Bei einem dritten blieb es beim Versuch. Die Kriminalpolizei in Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der erste Fall betrifft ein Wohnmobil, das in Bamberg in der Seehofstraße geparkt war. Das Fiat Wohnmobil mit Carthago-Aufbau und einem Zeitwert von zirka 40.000 Euro konnte noch am Mittwoch, in Tschechien geparkt, aufgefunden werden. Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Vom zweiten Wohnmobil fehlt allerdings jede Spur. Dieses wurde in Gundelsheim in der Westlichen Ringstraße entwendet. Auch hierbei handelt es sich um ein Modell des Herstellers Fiat mit einem Dethleffs-Aufbau. Hier wird der Zeitwert auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die dritte Tat, ebenfalls in Gundelsheim, blieb aus bislang noch unbekannten Gründen im Versuchsstadium stecken. Hier machten sich die unbekannten Täter im Rosenweg an einem Wohnmobil der Marke Fiat-Chrysler vom Typ Capron zu schaffen. Sie brachen das Fahrzeug auf und beschädigten das Zündschloss. Der entstandene Sachschaden wird hier auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0951/9129-491.

Um sein Wohnmobil besser vor Diebstahl zu schützen, rät die Polizei, das Fahrzeug zusätzlich mit sogenannten mechanischen Sicherungen wie einer Wegfahrsperre am Rad oder einem Lenkradschloss auszustatten.