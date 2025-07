NÜRNBERG. (771) Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (30.07.2025) in der Nürnberger Innenstadt machten die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen.



Der 18-jährige Fahrer eines schwarzen BMW befuhr gegen 20:45 Uhr den Marientorgraben in Richtung Hauptbahnhof. Zur gleichen Zeit fuhr der 21-jährige Fahrer eines grauen Hyundai die Marienstraße in Richtung Innenstadt und wollte den Marientorgraben überqueren. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Während der Fahrer des BMW unverletzt blieb, erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Sie waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Beide Fahrer gaben gegenüber den Beamten an, bei grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl