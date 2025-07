GLATTBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Mittwochnachmittag wird eine 47-Jährige Frau vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Aschaffenburger Polizei sucht zur Stunde nach ihr und hofft auf Zeugenhinweise.

Die 47-Jährige hatte letztmals am Mittwochnachmittag Kontakt zu ihrer Familie und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Sie ist auch telefonisch nicht mehr erreichbar. Nachdem die Familie sich an die Aschaffenburger Polizei gewandt hat wurden umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet, die auch am heutigen Morgen fortgesetzt werden. Die Beamten erhoffen sich nun auch Hinweise aus der Bevölkerung.

Sie wird wie folgt beschrieben:

155 cm groß

55 kg

braune schulterlange Haare

Hinweise werden unter 06021/857-2230 entgegengenommen.