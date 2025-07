LAPPERSDORF. Am Dienstag 29. Juli wurde ein 69-jähriger Mann in einem Lappersdorfer Ortsteil Opfer eines Callcenterbetrugs. Ein aufmerksamer Taxifahrer informierte die Polizei, woraufhin ein Geldabholer festgenommen werden konnte. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Ein 69-jähriger aus einem Ortsteil von Lappersdorf befand sich am Nachmittag des 29. Juli in einem Telefonat mit einer bislang unbekannten Person, die sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer schilderte, die Tochter des Mannes habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in Haft, sofern keine Kaution in fünfstelliger Höhe hinterlegt werde. In der Annahme, seiner Tochter helfen zu müssen, übergab der 69-Jährige daraufhin einen Koffer mit Gold im Wert von mehreren tausend Euro an einen unbekannten Mann, der kurz zuvor mit einem Taxi vorgefahren war.

Ermittlungen ergaben, dass sich der 42-jährige polnische Staatsangehörige, welcher den Koffer entgegennahm, gezielt zu dem älteren Herrn fahren hat lassen. Der 44-jährige Fahrer erkannte unter anderem aufgrund einer polizeilichen Präventionskampagne das mögliche Betrugsschema und informierte umgehend die Einsatzzentrale der Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Geldabholer im Nahbereich durch Beamte der zivilen Einsatzgruppe Regensburg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde der zuvor übergebene Koffer samt Gold sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der 42-Jährige am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.