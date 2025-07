STRAUBING. Am 28.07.2025 kam es nach Anrufen falscher Polizeibeamter zu zwei Übergaben von Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Mann und eine Frau im Alter von 85 Jahren aus dem Stadtgebiet erhielten sowohl am 27.07. als auch am 28.07.2025 mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter. Sie agierten mit der Masche, wonach im Umfeld des Wohnortes der Angerufenen Einbrecher festgenommen worden seien, die eine Liste mitführten auf der die Adressen der beiden vermerkt seien. Nun würde ein vermeintlicher Polizeibeamter ihr Bargeld abholen und damit vor den Einbrechern sichern.

Die Seniorin hinterlegte am 28.07.2025 gegen 10.00 Uhr Bargeld in einem Kuvert in der Zeisigstraße. Ebenso hinterlegte der Senior am 28.07.2025 gegen 16.30 Uhr ein Kuvert mit Bargeld in der Fröbelstraße. Beide Kuverts wurden schließlich im weiteren Verlauf abgeholt. Nach einiger Zeit dämmerte es den Senioren, dass es sich um einen Betrug handelte und informierten die Polizei.

Angaben zu den Abholern liegen derzeit nicht vor.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen zu den beiden Betrugsfällen übernommen. Sie bittet Personen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, insbesondere nach Ablage des Bargeldes, sowohl in der Zeisigstraße als auch in der Fröbelstraße machen können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Veröffentlicht: 30.07.2025, 16.10 Uhr