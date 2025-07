MÜHLDORF A. INN. Am Dienstag, 29. Juli 2025, wurde bei einem 35-Jährigen aus Mühldorf nach Rauschgift durchsucht und neben einer professionellen Aufzuchtanlage für Cannabis mehrere Drogen aufgefunden und sichergestellt. Der dringend Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Am Dienstag (29. Juli 2025) durchsuchten Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Mühldorf in Zusammenarbeit mit Rauschgiftbeamten der Polizeiinspektion Mühldorf sowie Einsatzkräften der Zentralen Einsatzdienste Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, mehrere Örtlichkeiten eines 35-Jährigen aus Mühldorf. Der Mann steht u.a. wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter dringendem Tatverdacht.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Rauschgiftermittler neben Amphetamin im hohen dreistelligen Grammbereich auch eine professionelle Aufzuchtanlage und mehrere Marihuana-Pflanzen sicher. Der dringend Tatverdächtige wurde daraufhin an seiner Arbeitsstelle vorläufig festgenommen.

Der zuständige Ermittlungsrichter erließ, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein, noch am selben Tag Haftbefehl gegen den 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Der Beschuldigte wurde direkt im Anschluss an die Vorführung beim Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.