NÜRNBERG. (767) Am Dienstagnachmittag (29.07.2025) ereignete sich im Nürnberger Westen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Auf Grund des unklaren Unfallhergangs bitten die Beamten um Zeugenhinweise.



Gegen 15:55 Uhr fuhr der Fahrer eines grauen Seat Ibiza die Fürther Straße in stadtauswärtiger Richtung um dann die Kreuzung zur Muggenhofer Straße geradeaus zu passieren. Zeitgleich befuhr der Fahrer eines grauen VW Golf die Fürther Straße in stadteinwärtiger Richtung um an der Kreuzung nach links abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei niemand verletzt wurde.

Auf Grund gegensätzlicher Aussagen der Unfallbeteiligten bitten die Beamten der Verkehrspolizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 6583-1530.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl