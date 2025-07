1409 – Polizei ermittelt nach Betrug

Innenstadt – Am vergangenen Montag (28.07.2025) betrog eine bislang unbekannte Frau eine 33-jährige Frau in Augsburg um einen niedrigen zweistelligen Betrag.

Gegen 12.30 Uhr bog die 33-Jährige mit ihrem Auto in eine Tiefgarageneinfahrt ein. Eine bislang unbekannte Frau lief zur selben Zeit in die Einfahrt und setzte sich vor das Auto der 33-Jährigen. Die Autofahrerin sprach die Unbekannte daraufhin an. Diese schilderte, dass sie von der Frau angefahren worden sei und nun die Hose kaputt wäre. Die 33-Jährige schenkte der Unbekannten Glauben und übergab ihr einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 45 Jahre alt, ca. 160 cm groß, europäisches Aussehen, schlank, kurze Haare, graue Hose.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

Wenn Sie auf der Straße angesprochen werden, seien Sie wachsam und achten auf ausreichend Abstand.

Übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen.

Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen weiter.

Verlassen Sie umgehend die Örtlichkeit, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder bitten andere Passanten um Hilfe, indem Sie diese direkt ansprechen.

Seien Sie vorsichtig, wenn behauptet wird, dass Sie einen Unfall bzw. Schaden verursacht hätten.

Bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich nicht von einer „gespielten“ Emotionalität des Gegenübers anstecken.

Bewerten Sie die Situation gründlich und objektiv und besprechen Sie sich dabei mit Mitfahrern. Achten Sie dabei auch auf mögliche Zeugen.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug dabei nicht unbeaufsichtigt oder versperren Sie es.

Machen Sie Fotos von der Szene, den beteiligten Fahrzeugen (ggf. mit Kfz.-Kennzeichen) und angeblichen Schäden.

Notieren Sie Kontaktdaten von Zeugen, falls vorhanden.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sofort Geld zu zahlen und händigen Sie keine persönlichen Dokumente aus.

Rufen Sie in Notfällen oder auch im Zweifel den Polizeinotruf 110.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

1410 – Ladendieb gestoppt – Rauschgift sichergestellt

Innenstadt – Am gestrigen Dienstagmorgen (29.07.2025) entwendete ein 53-jähriger Mann Gegenstände aus einem Supermarkt in der Halderstraße. Bei der Durchsuchung stellte die Polizei Amphetamin sicher.

Gegen 09.00 Uhr steckte der Mann Lebensmittel in seine Hosentasche und verließ den Supermarkt, ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen.

Die Polizeistreife stoppte den Mann am Königsplatz und kontrollierte ihn. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Beamten nicht nur die entwendeten Lebensmittel, sondern auch Rauschgift. Die Polizei stellte die Lebensmittel und das Rauschgift sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, entließen die Beamten den 53-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Ladendiebstahls gegen den 53-jährigen Mann.

1411 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Universitätsviertel – Am gestrigen Dienstag (29.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Bleriotstraße.

Gegen 11.15 Uhr fuhr ein zunächst unbekannter 64-jähriger Autofahrer aus einer Ausfahrt auf in die Bleriotstraße ein. Beim Abbiegen übersah er offenbar ein Auto, das am Straßenrand geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 64-Jährige begutachtete den Schaden, fuhr jedoch weiter, ohne sich um diesen zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Einsatzkräfte den 64-Jährigen als Unfallverursacher. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 64-jährigen Mann.

Kriegshaber – Am vergangenen Montag (28.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht im Gundelfinger Weg.

Zwischen 00.00 Uhr und 21.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Sicherungskasten auf Höhe der Hausnummer 10a. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Sicherungskasten entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1412 – Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin

Lechhausen – In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (30.07.2025) war ein 33-jährige Autofahrerin alkoholisiert in der Bürgermeister-Wegele-Straße unterwegs.

Gegen 03.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Autofahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Zudem veranlassten sie einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen. Dieser bestätigte den Wert.

Da die Frau nicht aus Deutschland kam, musste sie eine Sicherheitsleistung von rund 500 Euro hinterlegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 33-jährige Frau.

1413 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Baustelle

Kriegshaber – Im Zeitraum von Montag (28.07.2025), 18.00 Uhr, bis Dienstag (29.07.2025), 06.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Kabel aus einer Baustelle Am Exerzierplatz.

Hierbei beschädigten der oder die Täter weitere Kabel im Gebäude. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Baustelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1414 – Polizei ermittelt nach versuchter Sachbeschädigung

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (29.07.2025) geriet eine Mülltonne in der Waibelstraße in Brand.

Gegen 15.30 Uhr wurde eine Anwohnerin auf eine brennende Papiertonne aufmerksam. Die Frau löschte den Brand. Durch das schnelle Handeln konnte eine Beschädigung der Mülltonne verhindert. Ob letztlich ein Schaden entstanden ist, wird derzeit geprüft.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.