HOF. In der Nacht von Montag auf Dienstag beschmierten Unbekannte eine Bushaltestelle in der Wunsiedler Straße mit rechten Parolen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstag, gegen Mittag, bemerkte ein Busfahrer mehrere Schmierereien mit schwarzer Farbe an der Bushaltestelle Schollenteich, in stadteinwärtiger Fahrtrichtung. Es wird vermutet, dass die Sprüche „Heil Hitler“ und „Sieg Heil“ in der vorherigen Nacht angebracht wurden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09281/7040.