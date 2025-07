AMBERG. Am Dienstag, den 29. Juli 2025, wurde eine über 80-jährige Seniorin in Amberg Opfer eines Schockanrufs. Gegen 14:30 Uhr übergab sie im Stadtteil Gailoh einem bislang unbekannten Täter Gold im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags.

Die Seniorin wurde zuvor telefonisch von einem gut deutschsprechenden Mann kontaktiert, der sich als Polizeibeamter ausgab. In dem Anruf wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine angeblich drohende Untersuchungshaft zu vermeiden, sei eine sofortige Kautionszahlung erforderlich. In Sorge um ihre Tochter folgte die Seniorin den Anweisungen des betrügerischen Anrufers und übergab noch am selben Tag Gold an einen unbekannten Abholer, der zu Fuß zur Tatörtlichkeit kam.

Beschreibung des Abholers:

männlich

ca. 38 Jahre alt

ca. 164 cm groß

geschätztes Gewicht: ca. 70 kg

Der Täter war zu Fuß unterwegs.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am Dienstag, den 29.07.2025, gegen 14:30 Uhr in Gailoh verdächtige Personen oder im weiteren Umfeld Fahrzeuge gesehen? Wer kann Angaben zur beschriebenen Person machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen.

Verhaltenstipps der Oberpfälzer Polizei bei Schockanrufen: