DACHAU, 30.07.2025 - Am Montag, den 28.07.2025, griffen in Dachau bislang unbekannte Täter eine junge Frau an und verletzten sie leicht. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die 21-Jährige stieg gegen 22.37 Uhr aus einem Zug am Dachauer Bahnhof aus und lief zu Fuß zum John-F.-Kennedy-Platz, als auf Höhe der Wertstoffinsel zwei bislang unbekannte Täter von hinten an sie herantraten, sie betatschten und bedrängten. Die junge Frau konnte sich durch körperliche Gegenwehr befreien, woraufhin die Männer in unbekannte Richtung flüchteten.

Sie erlitt durch den Übergriff Schürfwunden und Prellungen.

Personenbeschreibung der Täter:

Männlich, ca. 175 cm groß, dunkel gekleidet, sprachen ausländisch miteinander

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Männer die Frau bereits ab dem Bahnhof beobachtet und verfolgt haben.