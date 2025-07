INGOLSTADT. Bislang Unbekannte brachen von Montag auf Dienstag (28.07./29.07.2025) in einen Kindergarten in der Lenbachstraße im Ortsteil Ringsee ein und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe.

Sie verschafften sich in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster zum Büro Zutritt in die Einrichtung. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Bargeld bis sie fündig wurden. Mit ca. 400 Euro Beute verließen sie den Kindergarten in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.