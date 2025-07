REGENSBURG. Am Fürstlichen Schloss Emmeram in Regensburg wurden Mauern mit einem politisch motivierten Schriftzügen besprüht. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen dem 28.07.2025, 17:00 Uhr, und dem 29.07.2025, 08:00 Uhr, wurde am St.-Peters-Weg und in der Waffnergasse in Regensburg verschiedene Mauern teils mehrfach besprüht. Die Schriftzüge lassen eine politische Motivation vermuten. Bei der Kriminalpolizei Regensburg hat das zuständige Kommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten die Ermittlungen aufgenommen.

Die Regensburger Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat im genannten Zeitraum sachdienliche Beobachtungen am St. Peters Weg, der Waffnergasse oder im Bereich des Fürstlichen Schlosses Emmeram gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!