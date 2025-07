REGENSBURG. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in das Verwaltungsgebäude eines lebensmittelverarbeitenden Betriebs in Regensburg eingedrungen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Morgen des 29.07.2025 wurde ein Einbruch in ein Verwaltungsgebäude eines Betriebs zur Herstellung von Lebensmitteln in der Donaustaufer Straße in Regensburg festgestellt. Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 28.07.2025, 17:30 Uhr, und dem 29.07.2025, 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen. Ein Fenster wurde eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Büros. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie der genaue Umfang der Beute sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Donaustaufer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu wenden.