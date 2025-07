EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Am Dienstagabend (24.06.2025) wurden Einsatzkräfte zu einer verletzten Person gerufen. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zwischenzeitlich wurde gegen eine mutmaßliche Tatverdächtige ein Unterbringungsbefehl erlassen.

Gegen 21.00 Uhr fanden Einsatzkräfte den leblosen 27-Jährigen in der Wohnung. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die daraufhin von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Obduktion ergab, dass eine Stichverletzung am Oberkörper todesursächlich war.

Zwischenzeitlich ergaben die Ermittlungen Hinweise auf einen mutmaßlichen Tatverdacht der 30-Jährige Freundin des Mannes. Diese befand sich seither in einer Fachklinik. Der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Unterbringungsbefehl wurde erlassen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

