NÜRNBERG. (764) Im Rahmen einer am Dienstag (29.07.2025) durchgeführten Protestaktion am Nürnberger Tiergarten verschafften sich am Nachmittag mehrere Personen unbefugt Zutritt zu dem Gelände. Einsatzkräfte der Polizei nahmen die Personen vorläufig fest.



Unabhängig von der bereits laufenden Versammlung überstiegen sieben Personen gegen 15:10 Uhr eine Mauer seitlich des Haupteingangstores des an dem Tag für Besucher geschlossenen Tiergartenareals. Eine Frau klebte sich sich im Bereich hinter dem Haupteingang mit den Händen am Boden fest. Einsatzkräfte der Polizei nahmen die Personen wenige Meter hinter dem Haupteingang vorläufig fest. Die Verklebung wurde binnen kurzer Zeit verletzungsfrei gelöst. Im Anschluss wurden die Personen zur Duchführung kriminalpolizeilicher Maßnahmen zu einer Dienststelle verbracht. Ein Betroffener erlitt gegen 16:45 Uhr einen Krampfanfall und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Gegen die betroffenen Aktivisten leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ein. Gegen fünf der sieben Aktivisten bestand bereits auf Grund zurückliegender Aktionen ein durch den Tiergarten ausgesprochenes Hausverbot.



Erstellt durch: Janine Mendel