ANSBACH. (763) In der Nacht von Sonntag auf Montag (27./28.07.2025) platzierte ein unbekannter Täter einen abgetrennten Schweinekopf vor einer Asylunterkunft in Burgoberbach (Lkrs. Ansbach). Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.



Der bislang unbekannte Täter warf den Schweinekopf in der Zeit zwischen 20:00 Uhr (So) und 08:00 Uhr (Mo) vor die Unterkunft in der Wassertrüdinger Straße.

Das Ansbacher Fachkommissariat für Staatsschutz hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Verhetzenden Beleidigung (§ 192a StGB) aufgenommen. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Asylunterkunft gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Konrad