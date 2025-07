NABBURG. Am 1. November 2024 übernahm Polizeihauptkommissar Alexander Reichsthaler die Leitung der Polizeiinspektion Nabburg. Zum 01. August 2025 wird die Leitung der Dienststelle nun wieder an Erste Polizeihauptkommissarin Sabine Roidl übertragen.

Nach neun Monaten an der Spitze der Polizeiinspektion Nabburg übergibt Polizeihauptkommissar Alexander Reichsthaler zum 01. August 2025 die Dienstgeschäfte wie vorgesehen wieder zurück an seine Vorgängerin, Erste Polizeihauptkommissarin Sabine Roidl. Reichsthaler lenkte die Geschicke der Polizeiinspektion im Zuge des Personalauswahl- und Entwicklungsverfahrens des Polizeipräsidiums Oberpfalz für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene bei der Bayerischen Polizei.

Alexander Reichsthaler hatte die Verantwortung für die Polizeiinspektion zum 1. November 2024 übernommen und die Dienststelle mit großem Erfolg geführt. In seine Amtszeit fielen unter anderem die für die Polizeiinspektion Nabburg einsatzreiche Faschingszeit sowie die Einführung der Sicherheitswacht bei der Stadt Nabburg. Die Sicherheitslage im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion befindet sich nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Erste Polizeihauptkommissarin Roidl kehrt nun an ihre frühere Wirkungsstätte zurück, wo sie nahtlos an die bisherige Arbeit anknüpfen wird.

Werdegang PHK Alexander Reichsthaler

Alexander Reichsthaler begann 2015 sein Studium zur 3. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg. Nach seinem erfolgreichen Abschluss im Jahr 2018 verrichtete er bis in das Jahr 2021 seinen Dienst in verschiedenen Funktionen bei der Polizeiinspektion Kelheim in Niederbayern. Anschließend gelang der Wechsel zurück in die Oberpfälzer Heimat und Reichsthaler wurde fortan als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der PI Neutraubling eingesetzt. Aufgrund seiner Leistungen wurde er 2022 in das Personalauswahl- und -entwicklungsverfahren für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene aufgenommen. Im Zuge dieses Verfahrens durchlief Reichsthaler mehrere Stationen, angefangen von der Einsatzzentrale, zwei Sachgebieten des Polizeipräsidiums Oberpfalz und der Polizeiinspektion Regensburg Süd. Anschließend wurde Reichsthaler im Sachbereich Einsatz der KPI Weiden/OPf. eingesetzt. Zuletzt übernahm er seit November 2024 die Leitung der Polizeiinspektion Nabburg.